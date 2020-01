L’aéroport Suvarnabhumi à Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - L'épidémie du nouveau coronavirus (2019-nCoV) pourrait coûter 100 milliards de bahts (environ 3,26 milliards de dollars) aux industries touristiques thaïlandaises et asiatiques, a averti un économiste.



Les estimations préliminaires de l'impact sur le tourisme et les filières connexes en Thaïlande et dans d'autres pays asiatiques se situent entre 80 et 100 milliards de bahts, si la propagation du virus est maîtrisée début mars, selon Anusorn Tamajai, directeur du Centre de recherche économique et commerciale de l'Université Rangsit, rapporté par le journal thaïlandais The Nation.



Anusorn Tamajai a averti que l'impact pourrait être plus grave que celui du SRAS il y a 17 ans.



Si le virus n'est pas contrôlé d'ici mars, le coût pourrait être encore plus élevé, a-t-il déclaré, ajoutant que l'économie thaïlandaise ne pourrait enregistrer qu’une croissance de 1,8 à 2,4% au premier et au deuxième trimestres.



Cette année, les économies asiatiques pourraient ne pas retrouver la croissance moyenne de 6% comme prévu et la croissance de la Chine pourrait tomber en dessous de 5,8%.



Selon lepetitjournal.com, le nombre de cas confirmés de personnes ayant contracté la maladie en Thaïlande est passé dimanche à huit. Sur les huit cas confirmés en Thaïlande, sept étaient des touristes chinois venant de Wuhan, la ville du centre de la Chine à l'épicentre de l'épidémie. Le huitième était une Thaïlandaise de 33 ans qui s'était rendue fin décembre à Wuhan. -VNA