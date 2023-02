Le Nord et le Centre septentrional seront frappés par un froid vif. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la nuit du 13 février, une vague de froid affectera le Nord, puis le Centre septentrional, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.



Les températures les plus basses dans le Nord et le Centre septentrional oscilleront entre 14 et 17 degrés Celsius, 10 et 13 degrés dans les zones montagneuses, voire au-dessous de 8 degrés dans certains endroits.



En outre, le Nord et le Centre septentrional devraient connaître des pluies.



Des pluies hors saison sont apparues dans plusieurs localités du Sud, causant de nombreuses difficultés aux populations.



En mer, le Nord, le Centre et le Sud de la Mer Orientale, devraient connaître des vents forts et de hautes vagues. -VNA