Des montagnes au Nord couvertes de neige. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la région du Nord et du Centre-Nord est frappée du 17 au 19 janvier par une nouvelle vague de froid.

Dimanche, le froid touche les provinces du Nord et du Centre-Nord, avec des pluies légères et des températures moyennes les plus basses de 8 à 11 degrés Celsius, mais de 4 à 7 degrés dans les zones montagneuses, même en dessous de 0 degré en haute montage. Les provinces de Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Ha Giang et Lao Cai ont subi une froid dommageable.



La variation des températures diurnes et nocturnes est très élevée. Les provinces montagneuses du Nord devrait faire attention aux risques de gelée.

L'air froid rend également les provinces de Quang Tri à Quang Ngai froides avec la température la plus basse de 14 à 18 degrés Celsius depuis la nuit du 17 janvier. -VNA