La pagode au pilier unique à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Au premier semestre, Hanoï a accueilli plus de 13,193 millions de touristes, soit une hausse de 10% en glissement annuel, pour un chiffre d’affaires estimé à 39.212 milliards de dongs (+9,3%).

Selon le service municipal du Tourisme, le nombre de touristes étrangers venus dans la capitale vietnamienne a dépassé trois millions (+26%) tandis que le nombre de visiteurs domestiques a atteint plus de 10,125 millions (+6%).

190 pays et territoires sont ainsi représentés ce qui inclut l’Europe de l’Ouest, l’Australie, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Ouest, la Chine, la République de Corée, le Japon, la France, les Etats-Unis.

Le tourisme s'est affirmé comme l’un des secteurs économiques majeur et stable, apportant une contribution efficace au changement de la structure économique de la capitale, a déclaré Tran Duc Hai, directeur du service municipal du Tourisme.

Selon lui, malgré des résultats positifs, Hanoi fait face également aux difficultés pour maintenir son statut parmi les destinations les plus attractives du Vietnam, comme des activités de promotion limitées et le manque de zones de divertissement à grande échelle et de ressorts pour prolonger le séjour des touristes.

De plus, les agences de voyages sont pour la plupart petites et font état d'une compétitivité limitée et la main-d'œuvre ne parvient pas encore à satisfaire les demandes.

Dans un avenir prévisible, le secteur du tourisme de Hanoï se concentrera sur l’amélioration de la qualité des ses services, sur la diversification des produits de tourisme culturel de haute qualité et sur l’intensification de sa collaboration avec d’autres villes et provinces représentant un fort potentiel de développement touristique.

Le secteur recherchera un soutien dans l’élaboration de labels et de marques, la promotion du tourisme, la formation des ressources humaines et la connexion des produits touristiques.

Hanoï renforcera ses activités de promotion du tourisme et s’efforcera de devenir une destination touristique sûre, amicale et civilisée, a estimé Tran Duc Hai.

Hanoï ambitionne d’attirer plus de 25,4 millions de touristes pour l'année 2018, dont 5,5 d’étrangers, et de réaliser un chiffre d’affaires de près de 76.000 milliards de dôngs. -VNA