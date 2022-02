Des passagers font la queue au comptoir d'enregistrement de Bamboo Airways. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Autorité des aéroports du Sud, le 4 février, soit le 4e jour du premier mois lunaire de l’Année du Tigre 2022, le nombre de passagers passant par l'aéroport de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville) a atteint un niveau record, avec 704 vols et plus de 97.700 passagers.



Le 3 février, l’aéroport de Tan Son Nhat n’a enregistré que 528 vols avec 83.600 passagers.



Plus précisément, le nombre de passagers au départ de l'aéroport de Tan Son Nhat le 4 février a augmenté de près de 4.000, alors que le nombre de passagers à destination de cet aéroport a bondi de plus de 60.000. -VNA