Phnom Penh, 10 août (VNA) - Le Cambodge a enregistré une augmentation de 500% du nombre de passagers aériens au cours des sept premiers mois de 2022, selon Sin Chanserivutha, sous-secrétaire d'État et porte-parole à l'aviation civile.

Photo d'illustration : Khmer Times

Il a déclaré que le Cambodge avait accueilli 908.059 passagers aériens au cours de la période de sept mois. Ce nombre était cependant en baisse de 74% par rapport à la même période en 2019.L'augmentation est intervenue après que le Cambodge a supprimé toutes les mesures et barrières pour faciliter les voyages aériens dans la "nouvelle normalité", a expliqué le responsable, ajoutant que l'augmentation de la fréquence des vols montre que le Cambodge revient au niveau de croissance d'avant la pandémie.Entre janvier et juillet, 12.550 vols ont été lancés depuis/vers le Cambodge, soit une augmentation de plus de 110 % d'une année sur l'autre, mais toujours une baisse de 70 % par rapport à la période correspondante en 2019.Il prévoit que le secteur de l'aviation intérieure atteindra le niveau pré-pandémique fin 2023 ou début 2024.Selon le ministère du Tourisme, un total de 506.762 touristes internationaux ont visité le Cambodge au premier semestre 2022, soit une augmentation de 394,1 % sur un an, dont 440.637 passagers aériens. - VNA