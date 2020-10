Hanoï (VNA) - De 2009 à 2020, le nombre de ménages n'ayant pas de logement personnel a été divisé par 10, passant de 4,7 à 0,47 sur 10.000, selon un récent rapport publié par le ministère de la Construction.

Un projet de logements sociaux dans la province septentrionale de Bac Ninh.

Photo : Danh Lam/VNA/CVN

Le rapport du ministère de la Construction vient d'être soumis à la Commission économique de l'Assemblée nationale, en vue de l'évaluation du développement socio-économique en 2020.D’après le vice-ministre Nguyên Van Sinh, 61 des 63 villes et provinces du pays ont édifié leurs programmes de développement de logements. La vitesse de construction a suivi de près l'objectif annuel fixé.Au 2e trimestre 2019, la surface moyenne du logement par habitant dans tout le pays était de 23,5 m²/personne : 24,5 m² en zone urbaine et 22,5 m² en zone rurale.Les ménages vivant dans les maisons précaires représentaient une faible proportion, à 6,9%, en baisse de 8,2% par rapport à 2009. Plus d'un tiers des foyers habitaient dans des logements d'une superficie de plus de 30m²/personne, a-t-il informé.Selon ce rapport, fin février 2020, le programme de logements pour les personnes ayant contribué à la révolution vietnamienne est venu en aide à 335.854 ménages, équivalant à 85,3% du plan fixé. En outre, l’État a accordé des prêts à 104.721 familles pauvres pour construire leurs maisons, avec un budget total d'environ 2.590 milliards de dôngs.Concernant le programme de soutien aux pauvres du Centre dans la construction de maisons résistantes aux inondations, en décembre 2019, un capital total de 645 milliards de dôngs a été décaissé en faveur de plus de 18.400 ménages.D'après le ministère de la Construction, jusqu'à présent, le pays a construit plus de 5.175.000 m² de logements sociaux, représentant seulement 41,4% de l'objectif fixé dans la stratégie nationale à l'horizon 2020 (12,5 millions de mètres carrés).S'agissant du programme de développement des logements sociaux en faveur des personnes à bas revenu dans les zones urbaines, le Vietnam a achevé 137 projets, avec quelque 56.500 appartements pour une superficie totale d'environ 2.825.000 m². De plus, on est en train de mettre en œuvre 173 autres projets avec 126.000 appartements, soit quelque 6.300.000 m² supplémentaires.On a réalisé 111 projets de construction avec 47.000 appartements (2.350.000 m²), pour loger les ouvriers des parcs industriels. Et 91 autres projets avec environ 90.500 appartements, pour une superficie totale de 4.525.000 m², sont en cours de réalisation. - CVN/VNA