Hanoi (VNA) – Gérard Albert Mourou, prix Nobel de physique 2018, participera à un échange ouvrant de la VinFuture Awards Week prévue du 18 au 21 janvier.

Gérard Albert Mourou lors d'un discours en 2018, après avoir remporté le prix Nobel de physique. Photo: Ecole polytechnique/J.Barande



La VinFuture Awards Week, considérée comme l'un des évènements les plus importants de la communauté scientifique et technologique mondiale, regroupent des "stars scientifiques" du monde contemporain. Ici, les titulaires de prix prestigieux d'une valeur totale allant jusqu'à 4,5 millions de dollars seront révélés.L'un des membres du Conseil du prix VinFuture, le professeur Mourou, est le lauréat du prix Nobel de physique 2018. Lui et la scientifique Donna Strickland se sont partagé la moitié du prix pour leur méthode de génération d'impulsions optiques polaires courtes de haute intensité. La moitié restante du prix a été décernée au physicien Arthur Ashkin pour l'invention de la pince optique.Mourou est né en 1944, à Albertville, en France. Il a étudié la physique à l'Université de Grenoble, puis à l'Université Pierre-et-Marie-Curie à Paris, où il a obtenu son doctorat en 1973. Quelque temps plus tard, il s'est installé en Amérique et est devenu professeur à l'Université de Rochester. Là, il a travaillé avec l'étudiante diplômée Strickland sur les impulsions laser. Leur travail révolutionnaire a été présenté en 1985.La technique inventée par Strickland et Mourou, appelée amplification laser à impulsions ultracourtes (CPA), est rapidement devenue la norme pour les lasers à haute intensité. Le CPA est maintenant utilisé en physique, en chimie et en médecine pour la chirurgie de haute précision, aidant à effectuer des chirurgies oculaires sur des millions de personnes chaque année.Le CPA est maintenant utilisé en physique, en chimie et en médecine pour opérer avec une grande précision, aidant à effectuer des chirurgies oculaires pour des millions de personnes chaque année. Les experts découvrent toujours plus d'applications de CPS dans diverses industriesMourou a fondé le Centre des sciences optiques ultrarapides à l'Université du Michigan, Ann Arbor, en 1988. Il est revenu en France en 2005 et a été directeur du Laboratoire d'optique appliquée à l'École polytechnique jusqu'en 2008. Il a contribué à faire progresser la science du laser en Europe grâce au projet d'établissement de l'infrastructure ultra-légère composée de trois installations en République tchèque, en Roumanie et en Hongrie.La VinFuture Awards Week se déclinera en 4 activités principales : un programme d'échange avec le Comité d'attribution et le Comité préliminaire (le 18 janvier) ; le séminaire "La science pour la vie" (le 19 janvier) en 3 sessions sur les thèmes "Le futur de l'énergie", "le futur de l'intelligence artificielle" et "le futur de la santé mondiale". L'évènement verra la participation de nombreux professeurs de premier plan qui ont remporté le prix Nobel, Millennium Technology.Le 20 janvier, une cérémonie des VinFuture Award aura lieu à l'Opéra de Hanoï à 20h (Diffusion en direct sur VTV1, Fanpage VinFuture Prize). Un échange avec le lauréat VinFuture.VnExpress sera organisé en ligne le lendemain. – CPV/VNA