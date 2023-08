New Delhi (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Inde, au Népal et au Bhoutan Nguyên Thanh Hai a présenté ses lettres de créance au président népalais Ramchandra Paudel dans la capitale Katmandou, s’engageant à faire de son mieux pour améliorer les relations multiformes entre le Vietnam et le Népal.

Lors d’une rencontre avec le chef de l’Etat népalais après la cérémonie du 17 août, le diplomate a évoqué les grands avantages de la promotion des relations entre les deux pays dans les temps à venir, notamment la coopération amicale, le soutien mutuel, les valeurs communes dans la construction nationale et la connexion du bouddhisme.

Nguyên Thanh Hai a toutefois également souligné les limites de la coopération entre les deux pays à l’heure actuelle, notant que les relations commerciales restent encore modestes, à moins de 100 millions de dollars par an.

Il a affirmé son engagement à faire de son mieux et à travailler en étroite collaboration avec les ministères et secteurs concernés et les milieux d’affaires des deux pays pour promouvoir davantage les relations globales dans les temps à venir, conformément aux forces des deux parties.

Pour sa part, le président Ramchandra Paudel s’est entendu avec le diplomate vietnamien sur les limites des relations actuelles entre les deux pays, et ses propositions concernant le développement d’un partenariat efficace entre les deux pays.

Il a souligné son espoir pour l’ouverture rapide de vols directs entre le Vietnam et le Népal afin de promouvoir le tourisme, la coopération économique et commerciale entre les deux pays, et a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements au Népal.

A cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a également rencontré des dirigeants du Parti et de l’Etat du Népal, ainsi que des représentants d’entreprises népalaises.

Lors d’une visite de courtoisie au Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), le diplomate a affirmé que le Vietnam attache de l’importance et souhaite renforcer davantage l’amitié traditionnelle avec le Népal.

Il a informé le chef du gouvernement népalais de la nouvelle politique de visa électronique du Vietnam, soulignant qu’il s’agit d’une opportunité de renforcer le tourisme et la coopération économique entre les deux pays.

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal a informé l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai des efforts du gouvernement népalais pour réformer et faciliter l’environnement des affaires afin d’attirer les investisseurs étrangers, y compris ceux du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, au Népal et au Bhoutan Nguyên Thanh Hai (5e, de gauche à droite, premier rang) pose avec les représentants des entreprises vietnamiennes et népalaises. Photo : VNA L’ambassadeur du Vietnam en Inde, au Népal et au Bhoutan Nguyên Thanh Hai (5e, de gauche à droite, premier rang) pose avec les représentants des entreprises vietnamiennes et népalaises. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants du Népal, Dev Raj Ghimire, le diplomate vietnamien a hautement apprécié le rôle de la diplomatie parlementaire dans la coopération entre les deux pays, exprimant le désir de la partie vietnamienne d’accroître les échanges de délégations et d’expériences législatives entre les deux parlements.

Saluant l’importance du Vietnam, Dev Raj Ghimire a affirmé sa volonté de promouvoir davantage la coopération entre les parlements des deux pays, affirmant qu’il créera des conditions favorables pour que le gouvernement népalais puisse mener des activités de coopération avec le Vietnam.

S’adressant à une réunion d’affaires organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Népal-Vietnam (NVCCI), l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a informé les participants des opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement avec les pays d’Asie du Sud-Est.

Le président de NVCCI, Deepak Malhotra, a souligné l’importance d’établir des liaisons aériennes directes entre les deux pays pour répondre à la demande de voyages des Népalais vers le Vietnam ainsi que du Vietnam vers d’autres pays de la région. – VNA