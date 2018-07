Le navire-école des garde-côtes japonais "Kojima". Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le navire-école de la garde-côte japonaise "Kojima" avec 80 officiers et marins à son bord sous les ordres du colonel Tonosaki Hironobu, a jeté l'ancre mardi au port de Tien Sa, entamant une visite dans la ville Da Nang (Centre) du 24 au 28 juillet.

Durant leur séjour, les officiers et marins du navire-école vont rencontrer des dirigeants du Comité populaire de la ville de Dà Nang, du Commandement de la garde-côte du Vietnam de la 2e zone (dans la province de Quang Nam), et du Centre de recherche et de sauvetage en mer de la 2e zone.

Ils visiteront les sites touristiques de Da Nang et pratiqueront les arts martiaux japonais lors du Festival d'échange culturel Vietnam-Japon 2018.

Cette visite vise à intensifier les relations de coopération et d'amitié, la compréhension et la confiance mutuelle entre les forces d'application de la loi du Vietnam et du Japon, contribuant au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



Le navire-école Kojima mesure 115 m de long et 14 m de large, et a un tonnage de 3.000 tonnes. C'est la 5e visite des navires de la garde-côte japonaise à Da Nang. -VNA