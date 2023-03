Hanoï, 20 mars (VNA) - Le gouvernement du Myanmar a désigné une nouvelle zone forestière publique protégée dans le district de Katha de la région de Sagaing.

Photo d'illustration : The Meghalaya

Le ministère des Ressources naturelles et de la Conservation de l'environnement du pays a récemment désigné la zone de plus de 550 hectares comme forêt publique protégée "Gahe-2", dans le canton d'Indaw de Katha.Cette initiative vise à conserver les bassins versants pour protéger les terres agricoles et la biodiversité.Le pays d'Asie du Sud-Est prévoit d'établir 30% de sa superficie totale en réserves forestières et 10% en aires protégées, ont rapporté les médias locaux.Au cours de l'exercice 2020-2021, 174.977 km² de forêts, soit 25% du territoire du pays, ont été préservés.- VNA