Le Myanmar va accorder un visa à l'arrivée aux visiteurs de six pays supplémentaires à partir du 1er octobre. Photo: paragkhanna



Rangoon (VNA) – A partir du 1er octobre, le Myanmar va accorder un visa à l'arrivée aux visiteurs de six pays supplémentaires afin de stimuler le tourisme, selon un récent communiqué du ministère birman du Tourisme et de l'Hôtellerie.

Les ressortissants d'Australie, d'Allemagne, d'Italie, de Russie, d'Espagne et de Suisse seront autorisés à entrer sans visa préalable via les aéroports internationaux de Rangoon, de Mandalay et de Naypyidaw.

Cette mesure fait suite aux décisions concernant l’exemption de visa pour les touristes de République de Corée et du Japon, ainsi que la délivrance des visas à l'arrivée pour les Chinois en 2018.

Ces mesures ont aidé à augmenter considérablement les arrivées internationales au Myanmar qui ont atteint 2,14 millions au premier semestre 2019, soit 420.000 de plus par rapport à la même période en 2018.

Le Myanmar a accueilli plus de 3,55 millions de touristes étrangers en 2018. Parmi eux, les Chinois étaient les plus nombreux, suivis des Thaïlandais.

Le Myanmar vise 7 millions de visiteurs en 2020. -VNA