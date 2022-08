Une rue est inondée après des averses dans la ville de Yangon au Myanmar le 17 août. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï, 18 août (VNA) - La ville de Yangon et la ville de Kyaukphyu au Myanmar ont enregistré le 17 août les plus fortes pluies d'une journée en plus de 50 ans, selon le Département de météorologie et d'hydrologie du pays.Yangon, l'ancienne capitale du Myanmar, a connu ses précipitations les plus élevées en une seule journée en 54 ans, 170 mm, le 17 août, contre le précédent record de 149 mm en août 2019, inondant certaines zones de cette ville.Kyaukphyu, une grande ville de l'État de Rakhine, a enregistré une pluviométrie de 502 mm dans la journée, la plus élevée en 58 ans, contre 272 mm signalés en août 1994.Les records ont été causés par un fort vent de mousson venant de l'est, a déclaré Hla Tun, directeur du Département de météorologie et d'hydrologie.Cependant, les précipitations moyennes de cette année sont encore faibles, a-t-il ajouté.Juillet et août sont les mois avec les précipitations moyennes les plus élevées au Myanmar, qui voit sa saison des pluies de la mi-mai à la fin octobre.Malgré cela, certaines villes de ce pays ont subi cette année des vagues de chaleur record en juillet en près de 70 ans, selon le bureau météorologique.- VNA