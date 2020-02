Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a demandé mardi 18 février dans une circulaire aux provinces et villes de rajuster la production pour mener les activités d’exportation de produits agricoles et fruits vers la Chine.

Des camions transportant des produits agricoles vietnamiens traversant la porte fronalière de Tân Thanh, province de Lang Son. Photo : VNA

Il a indiqué que l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a des impacts sur l’économie vietnamienne en général, les activités de production, de commerce, d’export-import en particulier.



Les exportations de produits agricoles et fruits subissent de plein fouet la fermeture prolongée par le Guangxi et le Yunnan des marchés frontaliers et la suspension continue des échanges commerciaux transfrontaliers entre populations.



Le ministre Trân Tuân Anh a invité les comités populaires des provinces et villes à oeuvrer avec les autorités compétentes, notamment les départements de l’agriculture et du développement rural, et de l’industrie et du commerce, pour faire l’inventaire des produits agricoles et fruits avant, pendant et après leur récolte et élaborer un plan de commercialisation.



Plus tôt, le ministère a demandé aux provinces de Lang Son et Quang Ninh (Nord) de reprendre les importations, les exportations et le transport de marchandises par trois portes frontalières auxiliaires dans les deux localités après une suspension due à l’épidémie.



La reprise des échanges commerciaux aux portes frontalières internationales, principales et auxiliaires de Tân Thanh et Côc Nam de la province de Lang Son et du ponton à accès libre Km 3 4 dans le quartier de Hai Yên, ville de Mong Cai, province de Quang Ninh doit être effectuée avec toutes les mesures de prévention prescrites par le ministère de la Santé. – VNA