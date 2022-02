Le mont Fansipan à Sapa recouvert de givre. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Dans la matinée du 14 février, du givre a recouvert le mont Fansipan - le plus haut sommet d'Indochine - dans la province montagneuse de Lao Cai, lorsque la température a chuté en dessous de 0 degrés Celsius.

Il s'agit de la 5e fois que le mont Fansipan est recouvert de givre depuis le début de l'hiver.

Des plantes recouvertes de givre. Photo: VNA

Selon le directeur de la station hydrométéorologique de Lao Cai, Luu Minh Hai, la température sur le mont Fansipan sera toujours basse dans la matinée du 15 février et le givre devra se poursuivre. Les autorités locales et les agences compétentes de Lao Cai recommandent aux habitants d'appliquer toutes les mesures nécessaires pour protéger les plantes et les animaux du froid. -VNA