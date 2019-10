Hanoi (VNA) - Après un an d’interruption, le Monsoon Music Festival, le plus grand festival de la musique en automne, très attendu par les jeunes, est de retour cette année à Hanoï. Les trois soirées de représentation se tiendront du 1er au 3 novembre.

Conférence de presse sur le Monsoon Music Festival 2019, tenue le 30 octobre à Hanoï. Photo: VNA



"Le Monsoon Music Festival ambitionne de devenir une enseigne culturelle de qualité. Nous espérons au fil des éditions élever les goûts musicaux des Vietnamiens", a affirmé le compositeur et producteur de musique Quôc Trung, directeur artistique du festival, lors d’une conférence de presse tenue le 30 octobre à Hanoï.



Quôc Trung a annoncé le thème de cette édition : "By you et for you", ainsi que le sponsor principal et partenaire stratégique qu’est l’enseigne de bière 333, de la Compagnie générale par actions de l'alcool, de la bière et des boissons rafraîchissantes de Saigon (Sabeco).



Calendrier des représentations des artistes



Pour cette 5e édition dont les représentations se tiendront toujours dans l’enceinte de la cité impériale Hoàng Thành-Thang Long, le Monsoon Music Festival a dévoilé le calendrier des spectacles des artistes vietnamiens et étrangers.

Le 1er novembre, joueront pour la première fois au festival et au Vietnam les groupes irlandais Kodaline, sud-coréen Adoy, la chanteuse danoise Mariyah, à côté des jeunes artistes vietnamiens comme Vũ (Thai Vu) et le groupe Skylines Beyond Our Reach.



La deuxième soirée sera animée par la chanteuse-compositrice israélienne Totemo et le chanteur thaïlandais Phum Viphurit. Phum Viphurit s’est produit en mai dernier à Hô Chi Minh-Ville. Présent pour la première fois à ce festival, l’artiste thaïlandais prévoit d’offrir aux mélomanes le meilleur de l’indie rock. En outre, le public aura l’occasion de se plonger dans les œuvres du compositeur et producteur de musique Xinh Xô, ainsi que des groupes Lu.Tre.Chau (Vietnam) et Lightcraft (Indonésie).



Se produiront à la clôture du festival le groupe indie rock le plus fascinant de la République de Corée, Hyukoh, le compositeur de musique ambient américain Robert Rich, les jeunes chanteurs Tiên Tiên et Vinh Khuât.



Des nouveautés



Parlant des nouveautés de cette année, le comité d'organisation a annoncé qu’un mini-amphithéâtre sera installé à côté de l’amphithéâtre principal. Il sera réservé aux représentations improvisées des spectateurs et artistes dans l’après-midi, avant la tenue des représentations en soirée. Pour faire "monter la température" dans la capitale, le 26 octobre à la place Dông Kinh Nghia Thuc, en plein cœur de la ville, s’était tenu le Monsoon Street Show.

Le chanteur vietnamien Vũ (Thai Vu) se produira au Monsoon Music Festival 2019. Photo: VNA



À noter que dans le cadre du Monsoon Music Festival, un débat sur la professionnalisation de l’organisation des événements artistiques au Vietnam se tiendra le 31 octobre.



Le Monsoon Music Festival a été créé en 2014 par le compositeur-musicien Quôc Trung avec pour ambition de faire du Vietnam un grand rendez-vous de la musique en automne. Après quatre éditions, l’événement a attiré l’attention des spectateurs notamment des jeunes. Il a réuni de nombreux artistes de différents pays du monde, dont des célèbrités telles que les groupes de rock Scorpions, Save Us, Last Train, le DJ et compositeur Lost Frequencies, la chanteuse de soul récompensée par un Grammy, Joss Stone, le quatuor à cordes britannico-australien Bond… -CVN/VNA