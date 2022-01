Hanoi (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA) a mis au point des solutions spécifiques pour assurer une chaleureuse fête du Têt (Nouvel An lunaire) pour les bénéficiaires de la politique sociale et soutenir les personnes touchées par l’épidémie de Covid-19.

Remise de cadeaux aux habitants de la région frontalière de la province de Dak Lak. Photo : VNA

Ces solutions font partie d’un plan d’action récemment publié, dans le cadre duquel le ministère a également préparé des ressources pour soutenir les travailleurs en cas de risques liés à l'épidémie.

Le MoLISA poursuivra la politique de réduction de la pauvreté et mettra effectivement en œuvre le programme cible national de réduction durable de la pauvreté, en donnant la priorité aux ménages pauvres dans les régions peuplées de minorités ethniques.

En particulier, les groupes vulnérables recevront à la fois une assistance régulière et inopinée, selon le plan.

Le ministère a indiqué que le fonctionnement efficace du marché du travail conformément à la relance et au développement économiques du pays est l’une des principales tâches, en accordant une attention particulière à l’application des technologies de l’information et à la transformation numérique pour améliorer la connectivité entre l’offre et la demande de main-d’œuvre.

Pour redresser le marché du travail et améliorer la qualité du personnel, le ministère accordera plus d’attention à la formation professionnelle et développera une main-d’œuvre qualifiée.

Le plan d’action a été adopté après que le gouvernement a publié la résolution n°01/NQ-CP sur les tâches et les solutions pour mettre en œuvre le plan de développement socio-économique et l’estimation du budget de l’État pour 2022. – VNA