Pékin (VNA) - Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a signé dans le cadre de la visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh, un protocole d’accord sur la coopération avec l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR), le principal régulateur du marché chinois.

Le texte devrait établir un cadre de coopération global entre les deux parties conformément aux lois, règles, réglementations et politiques nationales pertinentes de leurs pays respectifs; et de former et de développer leur collaboration dans la gestion du marché.En conséquence, le MoIT et la SAMR créeront des conditions favorables aux activités de coopération sur le terrain, y compris la prévention, le contrôle et le traitement administratif des violations de l’application des droits de propriété intellectuelle, de la sécurité alimentaire et de la protection des droits des consommateurs.Les deux parties discuteront sur une base annuelle ou périodique et décideront des formes de coopération appropriées conformément aux procédures et réglementations juridiques de leur pays, ainsi qu’à leurs priorités stratégiques. En particulier, elle mettront l’accent sur le partage d’expériences professionnelles et d’informations sur des questions d’intérêt commun dans le domaine de la gestion des marchés.Le MoIT et la SAMR travailleront également ensemble au renforcement régulier de la capacité professionnelle des agents administratifs, en plus de leur échange de documents et autres supports juridiques.– VNA