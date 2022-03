Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de promulguer une dépêche officielle numérotée No. 1583/CD-VPCP relative aux exportations nationales de noix de cajou vers l'Europe.

La province méditrionale de Ben Tre continue de déployer des efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).