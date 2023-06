Hanoi (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères (MOFA) a demandé à l’ambassade du Vietnam et aux organes de représentation en Russie de préparer des plans pour protéger les citoyens vietnamiens à Rostov-sur-le-Don et dans certaines régions du Sud de la Russie où la situation de sécurité et d’ordre a montré des évolutions complexes.

Les forces de l'ordre russes se sont déployées sur la Place Rouge à Moscou, le 24 juin. Photo: Xinhua/VNA Les forces de l'ordre russes se sont déployées sur la Place Rouge à Moscou, le 24 juin. Photo: Xinhua/VNA

Le ministère a recommandé aux Vietnamiens résidant dans les localités du Sud de la Russie et à Moscou de suivre les lois et les instructions des autorités locales. Il leur est conseillé de rester à l’intérieur et de s’abstenir de participer à des activités avec un grand nombre de personnes ou de faire de longs voyages sur le territoire de la Russie.Ils devraient également avoir des plans d’évacuation en cas de besoin et maintenir des contacts réguliers avec les associations vietnamiennes et les organes de représentation du Vietnam en Russie pour un soutien urgent en cas de besoin, a déclaré le ministère.L’ambassade du Vietnam en Russie a également exhorté les expatriés vietnamiens en Russie à ne pas se rendre à Rostov, Voronej et dans d’autres provinces le long des frontières ouest et sud-ouest de la Russie si ce n’est vraiment nécessaire.Il leur est également conseillé de ne pas s’approcher des zones militaires, des dépôts pétroliers et d’autres endroits dont l’accès est restreint ; de ne pas commenter et partager sur les questions pertinentes sur les téléphones mobiles et les réseaux sociaux.Pour obtenir des conseils et une assistance en cas d’urgence ou d’incidents de sécurité et d’ordre, les citoyens peuvent contacter immédiatement l’ambassade via la hotline 79166821617 ou appeler la hotline de protection des citoyens au Vietnam : 84 9 81 84 84 84. – VNA