Phnom Penh, 20 janvier (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen le 20 janvier, commençant ses activités lors d'une visite officielle au Cambodge.

La visite du ministre Bui Thanh Son les 19 et 20 janvier est effectuée à l'invitation de son homologue cambodgien Prak Sokhonn.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA

Recevant le diplomate vietnamien à l'occasion des premiers jours de l'année de l'amitié Cambodge-Vietnam 2022, le Premier ministre Hun Sen s'est réjoui du développement positif et intégral des relations entre les deux pays dans tous les domaines, de la politique, de la sécurité, de la défense à l'éducation, la formation, la culture, la science et la technologie, les échanges interpersonnels et la coopération entre les personnes vivant à la frontière commune.

Il a également souligné que les deux ministres des Affaires étrangères doivent bien se coordonner pour organiser les célébrations de l'année de l'amitié et du 55e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays.

Le ministre Bui Thanh Son, pour sa part, a réaffirmé que le Vietnam soutenait le Cambodge dans son rôle de président de l'ASEAN en 2022 et se tenait prêt à rejoindre le Cambodge et d'autres États membres pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda du bloc, en particulier le consensus en cinq points sur le Myanmar.

Il a transmis ses salutations et réitéré les invitations du Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants vietnamiens au Premier ministre Hun Sen à se rendre au Vietnam en 2022.

Le ministre vietnam ien des AE Bui Thanh Son (gauche) et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sakhonn. Photo : VNA

Peu de temps après la rencontre avec le chef du gouvernement cambodgien, le ministre Bui Thanh Son a eu un entretien avec le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sakhonn au cours desquels les deux parties ont déclaré qu'elles étaient heureuses de voir les liens se développer entre les ministères, agences et localités des deux pays et les deux peuples. Malgré les impacts du COVID-19, le commerce bilatéral a bondi de près de 80 % pour atteindre 10 milliards de dollars l'année dernière.

En 2021, les entreprises vietnamiennes ont investi plus de 88,9 millions de dollars dans quatre nouveaux projets au Cambodge. Cela a porté l'investissement total du Vietnam à plus de 2,84 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des cinq plus grands investisseurs étrangers dans le pays voisin.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de renforcer la coopération et d'appliquer activement les accords conclus par les dirigeants des deux pays sur la démarcation des frontières terrestres et la plantation de bornes.

Bui Thanh Son a également souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité ainsi que de la liberté et de la sécurité de navigation maritime et aérienne dans la région, affirmant que les différends doivent être réglés par des négociations pacifiques sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit du Mer (UNCLOS). Il est nécessaire de pousser les pourparlers pour finaliser un code de conduite en Mer Orientale (COC), a-t-il déclaré.

Plus tard le même jour, le ministre vietnamien a rendu des visites de courtoisie au président du Sénat cambodgien Samdech Say Chhum et au président de l'Assemblée nationale Samdech Heng Samrin, et a présenté des cadeaux aux Vietnamiens touchés par la pandémie au Cambodge à l'occasion du Têt, le Nouvel An traditionnel du Vietnam. - VNA