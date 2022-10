Hanoï, 17 octobre (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 17 octobre le sénateur australien Tim Ayres, ministre du Commerce et aussi ministre de la Fabrication, en visite de travail au Vietnam à l’occasion de sa coprésidence du Forum ministériel OCDE-Asie du Sud-Est 2022, qui a lieu les 17 et 18 dans la capitale vietnamienne.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le sénateur australien Tim Ayres, ministre du Commerce et aussi ministre de la Fabrication, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Bui Thanh Son a fait l'éloge des contributions importantes de l'Australie et de sa coordination étroite dans l'organisation du forum.



Il a suggéré que les deux parties mettent en œuvre le protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'OCDE, en se concentrant sur les domaines d'intérêt commun tout en contribuant au développement socio-économique du Vietnam.



Le ministre a remercié l'Australie pour son soutien aux fonctionnaires vietnamiens qui travaillent au Secrétariat de l'OCDE, aidant à améliorer les compétences professionnelles et l'expérience des diplomates vietnamiens.



Pour sa part, Tim Ayres a souligné que la coprésidence par le Vietnam du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) géré par l'OCDE pour la période 2022-2025 reflète son rôle et sa position sur la scène internationale, ainsi que la confiance des pays membres de l'OCDE et d'autres nations de la région dans la capacité du Vietnam à relier l'OCDE à la région.



Il a également salué les contributions du Vietnam au SEARP en tant que coprésident et s'est engagé à poursuivre sa coordination avec le Vietnam dans la promotion de la coopération entre l'OCDE et les pays d'Asie du Sud-Est et la mise en œuvre du plan d'action OCDE-ASEAN.



En ce qui concerne la coopération bilatérale, les deux responsables ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de haut rang, de poursuivre les mécanismes de coopération, de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'investissement, et d'étendre la collaboration à d'autres domaines, notamment les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, les télécommunications et l’infrastructure.



Ils ont également discuté de la coopération entre le Vietnam, l'Australie et les pays de l'ASEAN et du Pacifique Sud, ainsi que sur des questions de sécurité non traditionnelles, notamment le changement climatique, et la mise en œuvre d'accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'Accord global et progressif pour le Partenariat Trans-Pacifique (CPTPP).

Tim Ayres a félicité le Vietnam pour son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025 et a accepté de soutenir la nation d'Asie du Sud-Est dans la formation du personnel aux niveaux central et local. - VNA