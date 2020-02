Le ministre To Lam et la haute délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique rendent une visite de courtoisie au sultan de Brunei , Haji Hassanal Bolkiah. Photo: VNA

Bandar Seri Begawan (VNA) – Poursuivant sa visite au Brunei, le 15 février, dans la capitale Bandar Seri Begawan, le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a rendu une visite de courtoisie au sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Lors de la rencontre, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a souligné que cette visite du ministre To Lam contribuait au renforcement de la coopération entre le Brunei et le Vietnam, en particulier entre les organes d'application de la loi du Brunei et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.



Appréciant les résultats de l’entretien entre le ministre de la Sécurité publique To Lam et le deuxième ministre brunéien de la Défense, Awang Halbi bin Mohd Yussof, également président du Comité de la sécurité nationale du Brunei, il a espéré que les deux parties continueront d’intensifier leur coopération dans les domaines avantageux de chacune, en particulier dans la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme international, le trafic de drogue, la cybercriminalité et la criminalité économique.



Le ministre To Lam a souligné que la visite du sultan Haji Hassanal Bolkiah au Vietnam en mars 2019 marquait un jalon important pour le développement des relations entre les deux pays, notamment lorsque les dirigeants des deux pays avaient déclaré porter leurs liens au niveau du partenariat stratégique.



Le ministre To Lam a souhaité que le sultan Haji Hassanal Bolkiah continue à soutenir et à diriger les organes chargés de l'application de la loi pour renforcer la coopération avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique dans la garantie de la sécurité nationale et la lutte contre la criminalité.



Il a proposé aux deux parties d’élaborer rapidement un programme d'action pour la mise en œuvre des relations du partenariat intégral Vietnam-Brunei.



En outre, les deux pays continueront de se soutenir et de coordonner leurs positions au sein des forums internationaux, notamment à l'ASEAN et à l’Organisation des Nations Unies.



Ils devront se consulter activement et coopérer avec les pays membres de l'ASEAN s’agissant de la question en Mer Orientale, en respectant la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et en élaborant un Code de conduite en Mer Orientale (COC) de manière effective, substantielle, contraignante, garantissant les intérêts des parties concernées et conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), a-t-il dit.



Dans le cadre de sa visite, le ministre To Lam a eu une rencontre avec le personnel de l'ambassade du Vietnam au Brunei, lors de laquelle il a informé de la situation de sécurité et de la lutte contre la criminalité du pays. -VNA