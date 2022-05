Le ministre de la Défense, Phan Van Giang (à gauche), et son homologue indonésien, Prabowo Subianto. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l'invitation du ministère vietnamien de la Défense, le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, effectue une visite officielle au Vietnam du 12 au 14 mai.

Il s’agit de la première visite au Vietnam du ministre Prabowo Subianto depuis sa prise de fonction en octobre 2019.

Le général d’armée Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a présidé vendredi matin à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue indonésien.

Lors de leur entretien tenu après la cérémonie d’accueil, le général Phan Van Giang a salué la visite officielle au Vietnam du ministre indonésien de la Défense et sa participation à des activités dans le cadre des SEA Games 31.

De son côté, Prabowo Subianto a affirmé que l'Indonésie attachait toujours de l'importance à ses relations avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération sur la base des documents de coopération dans le domaine de la défense signés par les gouvernements et les ministères de la Défense des deux pays. Elles ont également décidé de développer l'efficacité des mécanismes de dialogue, de favoriser l'échange de délégations à tous niveaux…

Les deux parties ont affirmé la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté pour la navigation et le survol en Mer Orientale, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de mettre en œuvre efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d’achever bientôt la signature d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Le ministre vietnamien de la Défense a proposé aux forces compétentes en mer des deux pays de renforcer l'échange d'informations et le traitement des problèmes surgissant sur la base du partenariat stratégique entre les deux pays et du traitement humain des pêcheurs.

A cette occasion, il a invité les dirigeants du ministère indonésien de la Défense à assister et à envoyer des entreprises à la première exposition internationale de défense au Vietnam, prévue en décembre prochain.-VNA