Cérémonie d'accueil du ministre indien de la Défense. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre indien de la Défense Rajnath Singh effectue une visite officielle au Vietnam du 7 au 10 juin, sur invitation du général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.

Après la cérémonie d'accueil tenue mercredi matin, les deux ministres se sont entretenus.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Le ministre Phan Van Giang a souligné l'importance de cette visite de son homologue indien à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde, contribuant au renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays en général, entre les deux ministères de la Défense et les deux armées en particulier.

Il a également remercié l'Inde pour ses aides accordées au Vietnam, notamment dans la formation de ressources humaines, les assistances en faveur du ministère vietnamien de la Défense.

Pour sa part, Rajnath Singh a affirmé que l'Inde considérait le Vietnam comme un partenaire clé dans sa politique « Act East ». Il a émis son souhait que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays ne cesse de se développer.

Concernant les orientations de coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de tous échelons, de maintenir les mécanismes de dialogue et de consultation et d’améliorer leur efficacité, de promouvoir la coopération dans l'entraînement et la formation, la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux, etc.

Les deux ministres signent un protocole d'accord de coopération. Photo: VNA



En outre, elles ont partagé leurs points de vue sur l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends sur la base du droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de l’accélération des négociations pour parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international.

A l'issue de l'entretien, les deux parties ont signé une déclaration sur la vision commune du partenariat de défense Vietnam-Inde pour 2030 et un protocole d'accord sur l’entraide logistique entre les deux ministères de la Défense. -VNA