Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue sud-coréen Park Jin se sont entretenus au téléphone mercredi 13 juillet, alors que les deux nations célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques (22 décembre 1992-2022).

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Exprimant leur joie devant la croissance robuste des relations bilatérales, les ministres ont convenu de se coordonner pour promouvoir l’échange de délégations et de réunions à tous les niveaux, ainsi que des activités pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.Ils ont convenu de se concentrer sur la promotion de la coopération substantielle dans les mécanismes de défense, de sécurité et de coopération bilatérale et multilatérale; et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour atteindre l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et à 150 milliards d’ici 2030 de manière équilibrée et durable, ce qui augmente les exportations vietnamiennes vers la République de Corée.Ils ont souligné la nécessité d’encourager les entreprises sud-coréennes à investir plus dans les industries phares du Vietnam et à transférer la technologie au Vietnam, ajoutant que les deux pays coopéreront davantage dans le domaine de la science et de la technologie, y compris la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de l’Institut de science et de technologie Vietnam-République de Corée (VKIST).Le renforcement de la collaboration dans le domaine de la santé, en particulier dans la prévention des maladies, en particulier l’épidémie de Covid-19, est également important, ont-ils noté.Le ministre Bui Thanh Son a affirmé sa volonté de se coordonner avec le ministère sud-coréen des Affaires étrangères pour porter le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays à un nouveau palier.Le chef de la diplomatie vietnamienne a suggéré que le gouvernement sud-coréen continue de maintenir et d’augmenter ses prêts avec des conditions préférentielles pour le Vietnam, et offre plus de soutien aux citoyens vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en République de Corée.