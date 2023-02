Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 22 février à Hanoï Shen Xiaoming, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) pour la province du Hainan.



Lors de la rencontre, les deux parties ont estimé les réalisations de la coopération dans divers domaines entre les localités du Vietnam et la province chinoise du Hainan. Elles ont discuté des orientations et mesures visant à renforcer l’amitié et la coopération bilatérales dans les temps à venir.



Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les localités des deux parties renforcent les contacts à tous les niveaux, continuent à promouvoir la coopération dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, échangent des expériences dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, l’aquaculture et l’agriculture, intensifient la coopération dans le tourisme ainsi que les échanges entre les habitants. Il a également proposé de reprendre rapidement les vols directs entre les deux parties et d'en ouvrir de nouveaux.



Le ministre Bui Thanh Son a en outre suggéré que les localités des deux pays mettent sérieusement en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sur un traitement satisfaisant des désaccords, maintenant ensemble un environnement pacifique et stable dans la région. Il a de plus proposé de renforcer la coopération en matière de recherche et de sauvetage en mer, d’aider les pêcheurs à éviter les tempêtes si nécessaire et de traiter les pêcheurs avec humanité, conformément aux relations de bon voisinage entre les deux pays.



Appréciant les propositions de coopération du ministre Bui Thanh Son, le secrétaire du Comité du PCC pour le Hainan a souligné que sa province attachait de l’importance à la coopération avec les localités vietnamiennes. Selon lui, le Hainan est prêt à maintenir des échanges et des contacts réguliers, et de faire bon usage du potentiel de coopération. Shen Xiaoming a également affirmé que le Hainan oeuvrerait activement pour favoriser l’accès des marchandises vietnamiennes, en particulier des produits agricoles, au marché chinois via le Hainan. -VNA