Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 13 juin la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman en visite de travail au Vietnam du 10 au 13 juin.

Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un des partenaires importants de premier rang et est prêt à approfondir son partenariat intégral avec les États-Unis sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun, a déclaré Bui Thanh Son.

Pour sa part, Wendy Sherman a affirmé que les États-Unis prenaient en haute considération leur partenariat intégral avec le Vietnam et soutenaient un Vietnam riche et prospère.

Bui Thanh Son et Wendy Sherman ont discuté des mesures concrètes visant à renforcer la coopération dans plusieurs domaines tels que l'échange des délégations de haut niveau, la prévention et le contrôle des épidémies, la relance socio-économique en phase post-pandémique, les échanges commerciaux, le traitement des conséquences laissées par la guerre, etc. Ils ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a travaillé avec Wendy Sherman. Il a proposé à la partie américaine de continuer de soutenir le Vietnam dans le traitement des conséquences laissées par la guerre et la transition vers l'énergie propre.

Wendy Sherman a apprécié la participation du Vietnam à la cérémonie de lancement des débats sur le cadre économique indopacifique et a annoncé l'octroi de 19 millions de dollars supplémentaires aux activités de déminage au Vietnam.

S’agissant des affaires régionales et internationales, les deux parties ont affirmé l'importance du respect des principes fondamentaux de la Charte de l'ONU, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays, ainsi que du maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol et du règlement pacifique des différends sur la base du droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de mer de 1982. Elles ont convenu de poursuivre leur coordination étroite dans les mécanismes de coopération régionale.

Durant son séjour, la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman est allée saluer le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen, a rencontré le chef de la Commission centrale des relations extérieures Le Hoai Trung et le vice-ministre de la Défense Hoang Xuan Chiên. -VNA