Le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son (à droite) et son homologue malaisien, Saifuddin Abdullah. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, s’est entretenu dimanche 20 mars avec son homologue malaisien, Saifuddin Abdullah.

Les deux parties ont discuté des préparatifs de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob (les 20 et 21 mars), des orientations visant à renforcer davantage la coordination entre les deux ministères des AE, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre les deux pays, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le ministre Bui Thanh Son a apprécié l'importance de la première rencontre entre les ministres des AE des deux pays, saluant son homologue malaisien pour sa coopération dans les préparatifs minutieux de la première visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien, contribuant ainsi à promouvoir fortement le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le ministre Saifuddin Abdullah a hautement apprécié la coordination et les préparatifs minutieux des deux ministères des AE pour la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien.

Les deux ministres ont convenu de travailler en étroite collaboration et de se coordonner avec les agences compétentes de chaque pays pour continuer à mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés par les deux pays.

Ils se sont également entendus sur les grandes orientations pour bien préparer les activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2023.

Les deux ministres ont affirmé de continuer à se coordonner étroitement au sein des organisations et forums internationaux et régionaux tels que les Nations Unies, l'APEC et l'ASEAN ; renforcer la solidarité et la centralité de l'ASEAN dans le traitement des questions stratégiques dans la région.

Le ministre malaisien des AE, Saifuddin Abdullah, effectue sa visite de travail au Vietnam les 19 et 20 mars, sur l’invitation de son homologue vietnamien, Bui Thanh Son. -VNA