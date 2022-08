Phnom Penh (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a assisté le 5 août à Phnom Penh au 29e Forum régional de l’ASEAN (ARF), dans le cadre de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-55) et événements connexes.



Le ministre Bui Thanh Son a particulièrement souligné l'importance du dialogue, de la coopération de bonne volonté et de la contribution responsable à l'objectif commun de paix, de sécurité, de stabilité et de développement.



Affirmant la position de principe de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, Bui Thanh Son a souligné l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Il a appelé à faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité et de coopération. Il a également appelé l’ASEAN et la Chine à continuer à déployer des efforts pour mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) en Mer Orientale efficace, efficient et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Face aux récents développements dans la région, le ministre a réitéré les positions de l'ASEAN et du Vietnam, appelant les parties à faire preuve de retenue, à éviter de compliquer la situation, et à résoudre les désaccords et différends par des moyens pacifiques dans le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).



Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a eu des rencontres avec ses homologues américain, sud-coréen, australien et du Timor-Leste.

Rencontre entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. Photo: VNA



Le ministre vietnamien et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, ont convenu de renforcer l’échange de délégations de tous niveaux, de promouvoir la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre, de se coordonner au sein des forums régionaux et internationaux sur les questions d’intérêt commun…



Lors de sa rencontre avec son homologue sud-coréen, Park Jil, Bui Thanh Son a convenu que la priorité dans les temps à venir serait de continuer à échanger des délégations de tous les niveaux, et de porter les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Il ont affirmé renforcer la coopération dans les forums internationaux et sur les questions de sécurité régionale telles que la Mer Orientale, la sécurité des ressources en eau du Mékong et le changement climatique.



Les chefs des diplomaties vietnamienne et australienne ont affirmé leur coopération pour saluer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays en 2023. La ministre australienne Penny Wong a déclaré que son pays continuerait de coopérer avec le Vietnam et l’ASEAN pour promouvoir le développement durable de la sous-région du Mékong.



Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, Bui Thanh Son a demandé au Timor Leste de favoriser les activités des investisseurs vietnamiens. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à partager ses expériences pour aider ce pays à adhérer à l'ASEAN.-VNA