Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh remet les certificats de mérite du Premier ministre aux journalistes. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a hautement apprécié les contributions importantes des journalistes au travail extérieur en 2019, qui a contribué à élever l'image et la position du Vietnam dans le monde.

S'adressant à une rencontre avec la presse à Hanoï le 14 janvier à l’occasion du Nouvel An 2020, le vice-Premier ministre a déclaré que de plus en plus des journalistes rapportaient non seulement des nouvelles mais rédigeaient également des articles analytiques pour aider les lecteurs à comprendre les principaux messages des activités extérieures et de la politique extérieure du pays.

Au nom du ministère des Affaires étrangères, il a remercié les organes de presse pour leur précieuse coopération.

Après avoir rappelé qu’en 2020 le Vietnam est membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et président de l’ASEAN, Pham Binh Minh a demandé aux journalistes présents de relayer chacune des actions importantes menées par le pays.

Au nom des agences de presse, le directeur général adjoint de la VNA, Le Quoc Minh a félicité le ministère des Affaires étrangères pour ses fières réalisations en 2019.

Dans le contexte où de nombreuses fausses nouvelles et fausses informations sur les lignes directrices du Parti et de l'État apparaissent, les agences de presse ont travaillé pour diffuser des informations précises, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a remis les certificats de mérite du Premier ministre à quatre collectifs exceptionnels, dont la VNA, et à trois intellectuels pour leurs contributions actives au succès de l’Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos et l’Année de l'amitié Vietnam – Cambodge

Deux collectifs et deux individus, dont un de la VNA, ont été honorés des certificats de mérite du Premier ministre pour leur rôle dans le travail de préparatifs et l'organisation réussie du 2e sommet États-Unis-République populaire démocratique de Corée (RPDC) et l'accueil du président de la RPDC Kim Jong-un et du président américain Donald Trump. -VNA