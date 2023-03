Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï, 27 mars (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 27 mars à Hanoï le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO Lazare Eloundou Assomo en visite au Vietnam.Bui Thanh Son a souligné le rôle important de l'UNESCO dans le maintien et la consolidation de la paix, du développement durable et de la prospérité des pays dans le monde, et dans la préservation et la promotion du patrimoine et des valeurs culturelles de l'humanité en particulier.Le Vietnam s'est efforcé de contribuer aux principaux mécanismes de l'UNESCO dont il est membre, tels que le Conseil exécutif, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, a-t-il déclaré.Le ministre Bui Thanh Son a noté que le Vietnam attache toujours de l'importance à la culture, la considérant comme un fondement spirituel de la société, une cible et un élan de développement national.Il a apprécié le soutien de Lazare Eloundou Assomo lui-même et du Centre pour la reconnaissance, la conservation et la promotion des patrimoines culturels et naturels du Vietnam, estimant que les patrimoines mondiaux au Vietnam ont contribué de manière significative à l'amélioration du niveau de vie des résidents locaux ainsi que du développement économique national.Pour sa part, Lazare Eloundou Assomo a exprimé sa bonne impression sur le Vietnam lors de sa première visite et a salué les efforts du pays dans la gestion, la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine mondial.Il a également hautement apprécié l'approche du Vietnam pour assurer l'équilibre et l'harmonie entre la préservation du patrimoine et le développement, et a qualifié le pays de modèle en matière de conservation et de promotion du patrimoine.L'expérience du Vietnam à cet égard devrait être partagée avec d'autres pays, a-t-il déclaré.Lazare Eloundou Assomo a affirmé que le centre accompagne toujours et apporte le meilleur soutien au Vietnam dans la conservation et la promotion des sites du patrimoine mondial et s'engage à soutenir les documents de nomination du Vietnam au patrimoine mondial dans un proche avenir.Le Centre fournira des consultations et assistera le pays dans la gestion, la conservation et la promotion de ses huit sites du patrimoine mondial et soutiendra sa candidature pour un siège au Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027, a-t-il déclaré.Plus tôt le 24 mars, Lazare Eloundou Assomo a été reçu par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et président du Comité national pour l'UNESCO du Vietnam Ha Kim Ngoc, qui a souligné l'engagement du Vietnam en faveur de la conservation et de la préservation des patrimoines mondiaux pour les générations futures.Lazare Eloundou Asomo, pour sa part, a apprécié l'attention des dirigeants et des communautés vietnamiennes à la gestion, la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine mondial. Le Vietnam est l'un des pays typiques avec la mise en œuvre effective de la Convention de l'UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, a-t-il déclaré.Le responsable de l'UNESCO était en déplacement au Vietnam du 24 au 27 mars à l'invitation de Ha Kim Ngoc.- VNA