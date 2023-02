Hanoï, 14 février (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu mardi, 14 février, à Hanoï l'ancien Premier ministre français Edouard Philippe, l’actuel maire du Havre en visite de travail du 13 au 16 février au Vietnam.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l'ancien Premier ministre français Edouard Philippe, l’actuel maire du Havre. Photo : VNA

Le chef de la diplomatie du Vietnam s’est réjoui d'accueillir Edouard Philippe à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France et du 10e anniversaire du partenariat stratégique.Il a remercié l'ancien Premier ministre français pour ses sentiments et son soutien au Vietnam ainsi que pour les relations entre les deux pays à tous les positions, et a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance et préconise de renforcer la coopération intégrale avec l'UE, notamment la France.Pour sa part, Edouard Philippe a exprimé son impression sur les réalisations obtenues par le Vietnam dans tous les domaines ainsi que sur le fort développement du pays depuis sa première visite au Vietnam en tant que Premier ministre français il y a cinq ans.L'ancien Premier ministre a dit espérer revenir au Vietnam pour promouvoir les relations entre les localités des deux pays, et le partenariat stratégique France-Vietnam.L'hôte et l'invité ont partagé le point de vue selon lequel le partenariat stratégique se développe de manière fructueuse et pratique dans tous les domaines, avec une grande confiance politique.Bui Thanh Son a souligné que la France est l'un des principaux partenaires commerciaux européens, investisseur et fournisseur d'aide au développement du Vietnam, le commerce bilatéral se redressant rapidement après la pandémie de COVID-19, atteignant 5,3 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) en 2022, en hausse de 10 % par rapport à 2021.Il a suggéré aux deux pays d'optimiser les opportunités générées par l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et a appelé la France à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin d'encourager les investisseurs vietnamiens et français.Bui Thanh Son a également espéré que la France exhorte la Commission européenne (CE) à lever bientôt son "carton jaune" imposé aux fruits de mer vietnamiens afin de maintenir les moyens de subsistance de centaines de milliers de pêcheurs vietnamiens et de répondre aux intérêts de millions de consommateurs européens.Edouard Philippe a exprimé son espoir d'élargir la coopération avec les ministères, les agences et les localités vietnamiennes dans les domaines d'atouts du Havre comme le port maritime, la construction navale, la logistique, l'enseignement supérieur et la formation des cadres et fonctionnaires.Le Havre participera prochainement aux 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne, a-t-il précisé.Les deux parties ont également échangé des opinions sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et d'aviation, et du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS) et la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) en vue de parvenir à un code de conduite en Mer Orientale (COC).- VNA