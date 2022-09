Lors des funérailles de la reine Elizabeth II à Londres. Photo: AFP/VNA



Londres (VNA) - À l'invitation du gouvernement britannique, le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, au nom du président du Vietnam, a assisté le 19 septembre aux funérailles de la reine Elizabeth II à Londres.



Écrivant dans le registre de condoléances, le ministre Bui Thanh Son, au nom du président du Vietnam, a exprimé ses plus sincères condoléances au Royaume-Uni. Il a affirmé que le Vietnam tiendrait toujours en haute estime le soutien et les contributions importantes de la reine Elizabeth II à la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays.



Dans le cadre des activités aux funérailles de la reine Elizabeth II, le ministre Bui Thanh Son a rencontré le roi Charles III, la Première ministre Liz Truss et plusieurs membres du gouvernement britannique. Il a adressé les sincères condoléances des hauts dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement vietnamiens au roi, aux membres de la famille royale, au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni. Il a souligné que le Vietnam tenait en haute estime le soutien précieux de la reine Elizabeth II à la promotion de la coopération entre les deux pays. Le chef de la diplomatie vietnamienne a également déclaré souhaiter que la famille royale et le gouvernement du Royaume-Uni continuent de soutenir la promotion du partenariat stratégique bilatéral.-VNA