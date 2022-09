Le ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son (droite) et le secrétaire américain à l'Éducation. Photo: giaoducvathoidai

Washington (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son a terminé dimanche 25 septembre avec succès sa visite de travail aux États-Unis.

La visite avait pour but de promouvoir la coopération en matière d’éducation et de formation entre le Vietnam et les États-Unis dans les temps à venir.



Outre la participation au Sommet sur la transformation de l’éducation, le ministre Nguyên Kim Son a rencontré séparément le secrétaire américain à l’Éducation, le directeur principal du pôle Éducation de la Banque mondiale, des représentants du groupe Microsoft et de l’Université de New York, etc.

Le 21 septembre, la délégation vietnamienne a travaillé avec Amit Sevak, président de l’ETS (Educational Testing Service), un organisme privé basé au campus de l’Université de Princeton, dans l’État du New Jersey aux États-Unis.



Elle a également organisé le Forum de coopération éducative Vietnam-États-Unis avec les principaux établissements d’enseignement américains.

En marge du forum, le ministre Nguyên Kim Son a travaillé avec College Board, une organisation à but non lucratif opérant à l’échelle mondiale, axée sur la mission qui relie les étudiants à la réussite et aux opportunités universitaires.

Le vice-président du College Board, Rushi Sheth, a informé le ministre vietnamien des programmes de préparation à l’université (AP), tests de sujet SAT (Scholastic Assessment Test) pour l’admission à l’université et de la recherche d’université, des bourses et des opportunités de carrière.

Le College Board souhaite devenir un partenaire stratégique du ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam pour élargir l’accès à une éducation de haute qualité pour les étudiants, a ajouté Rushi Sheth.

Le ministre Nguyên Kim Son a également travaillé avec le directeur général d’Encyclopedia Britannica (EB) Jorge Cauz, le directeur de l’organisation STEM Andrew B.Raupp, la secrétaire d’État adjointe aux affaires éducatives et culturelles, Lee Satterfield et l’administratrice adjointe par intérim de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Ann Marie Yastishock.

Les 23 et 24 septembre, la délégation vietnamienne a visité l’Université de l’Arizona, le lycée Jackson Reed, le Conseil d’accréditation de l’enseignement supérieur (CHEA) et le musée National Graphic Learning. –VNA