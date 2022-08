Le ministre de la Sécurité publique To Lam (gauche) et son homologue lao Vilay Lamkhamphong lors de la cérémonie d'accueil à Vientiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le ministre de la Sécurité publique To Lam a rendu le 24 août des visites de courtoisie au secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith et au Premier ministre lao Phankham Viphavan.

Le général To Lam a informé les dirigeants lao des résultats de l’entretien entre la délégation vietnamienne et des représentants du ministère lao de la Sécurité publique, affirmant que la partie vietnamienne ferait de son mieux dans sa coopération intégrale avec son homologue lao pour contribuer au développement des relations spéciales Vietnam-Laos.

Les dirigeants lao ont déclaré apprécier les résultats de la coopération entre les deux ministères de la Sécurité publique, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la drogue ou à la traite d’êtres humains, avant d’émettre le souhait que cette coopération se renforce.

Lors de l’entretien tenu le même jour entre les ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique, ils ont convenu de renforcer leur partage d'informations et leur coopération dans la garantie de la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Ils faciliteront également l'échange de visites et organiseront une conférence au niveau ministériel sur la prévention et le contrôle des drogues. -VNA