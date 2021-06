Des dirigeants du ministère vietnamien de la Sécurité publique et la délégation britannique. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a reçu le 22 juin à Hanoï le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab.



Le général To Lam a déclaré apprécier le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni qui avait obtenu des réalisations remarquables sur divers aspects.



Sur cette base, la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les organes britanniques d’application de la loi s'est également consolidée et renforcée, obtenant de nombreux résultats importants, notamment dans la lutte contre la criminalité, a-t-il constaté.



Le ministre To Lam a proposé que les deux parties continuent d’appliquer au mieux les accords et protocoles d'accord sur l'entraide judiciaire, le retour de citoyens, la lutte contre la criminalité, dont la traite d’êtres humains...



Le ministre Dominic Raab, de son côté, a affirmé qu’il s’efforcerait d’encourager fortement la coopération entre les organes britanniques d’application de la loi et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.-VNA