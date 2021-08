Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (droite), et l’ambassadeur thaïlandais, Nikorndej Blankura. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a reçu le 5 août à Hanoï l’ambassadeur thaïlandais, Nikorndej Blankura, venu le saluer à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Appréciant les résultats tangibles de la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les organes compétents thaïlandais, le général To Lam a proposé que les deux parties favorisent la signature d’un accord d’extradition, continuent de partager des expériences dans la gestion des entrées et sorties, et renforcent la coopération dans la formation de personnel...



L’ambassadeur Nikorndej Blankura a promis de faire de son mieux pour intensifier les relations entre le Vietnam et la Thaïlande dans divers domaines. -VNA