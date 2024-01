Le Premier ministre cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet (à droite), et le général To Lam, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique du Vietnam. Photo : AKP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Du 22 au 24 janvier, le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, à la tête d’une délégation de haut niveau de son ministère, a effectué une visite officielle au Cambodge, à l'invitation du vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l'Intérieur, Sar Sokha.



Lors de leur entretien tenu le 23 janvier, To Lam et Sar Sokha ont convenu de continuer à accroître l'échange d'informations et à lutter contre les complots des forces hostiles et réactionnaires visant à saboter et diviser les deux pays.



En outre, ils se sont mis d’accord pour se coordonner pour assurer la sécurité, la sûreté et l'ordre social, en particulier la sécurité des événements politiques importants dans chaque pays et des visites des hauts dirigeants des deux pays, ne pas laisser un tiers utiliser le territoire de l’un pour saboter l'autre.



Ils ont également décidé de renforcer la coopération entre les organes compétents de leurs ministères dans la lutte contre la criminalité...



Après leur entretien, le ministre To Lam et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l'Intérieur, Sar Sokha, ont coprésidé une conférence pour évaluer les résultats de la coopération et signer un plan de coopération pour 2024 entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur.



Les deux ministres ont signé un plan de coopération pour 2024 entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Intérieur du Cambodge, qui met l'accent sur les domaines de coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre et de la sécurité sociaux.



Durant son séjour, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie à Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (CPP), président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi du Cambodge.



En tant que président du parti au pouvoir, Samdech Techo Hun Sen a affirmé qu'il continuerait à contribuer à promouvoir l'amitié traditionnelle entre le Cambodge et le Vietnam afin qu'elle se développe de manière globale dans tous les domaines, dont la coopération en matière de sécurité, un pilier important.



Le ministre To Lam a également rendu visite à l'Académie cambodgienne de la sécurité publique où des cadres et policiers vietnamiens apprennent la langue khmère.



Le 24 janvier, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet.



Le Premier ministre cambodgien a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre le ministère de l'Intérieur du Cambodge et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam, espérant que les deux parties continueraient à promouvoir la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, à se coordonner pour résoudre des problèmes relatifs aux papiers pour les personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge...



De son côté, le ministre To Lam s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays en général, celles entre son ministère et le ministère cambodgien de l’Intérieur, continueraient à s’épanouir.



Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré Samdech Krolahom Sar Kheng, vice-président du PPC, conseiller personnel suprême du roi du Cambodge, et le général Sao Sokha, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de la gendarmerie royale. Elle a également rendu visite au personnel de l’ambassade du Vietnam au Cambodge.-VNA