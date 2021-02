Durant la réception. Photo : Qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le général d’armée Ngo Xuan Lich, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a reçu le 19 février le conseiller d'État chinois et ministre de la Sécurité publique, Zhao Kezhi, en visite de travail au Vietnam.



Le ministre chinois a affirmé que sa visite avait pour objet de contribuer au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux Partis, les deux Etats et, plus particulièrement, entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère chinois de la Sécurité publique.



Les ministres Ngo Xuan Lich et Zhao Kezhi ont affirmé que la coopération entre leurs ministères lors de ces derniers temps avait abouti à des résultats tangibles, notamment dans le contexte de COVID-19, tels que la collaboration étroite dans la prévention de la propagation transfrontalière du virus.



Ils ont avancé des mesures propres à améliorer l’efficacité de la coopération entre les Gardes-frontières vietnamiens et l'Administration nationale de l'immigration de Chine dans les temps à venir. Ils ont convenu de continuer d'appliquer strictement les documents juridiques sur la frontière commune et les accords bilatéraux déjà signés, de collaborer étroitement dans la gestion et le contrôle des entrées et sorties dans le contexte d’évolutions complexes du COVID-19, ainsi que dans la lutte contre la criminalité.



Les deux ministres ont signé une convention de coopération entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère chinois de la Sécurité publique sur la mise en place d'un mécanisme de coordination dans l’application de la loi à trois niveaux en matière de contrôle frontalier aux postes-frontières et de gestion de la frontière terrestre commune. -VNA