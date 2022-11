Le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Jeudi après-midi, dans le cadre de la 4e session de l’Assemblée nationale, plusieurs députés ont posé des questions sur la planification et la gestion du développement urbain au Vietnam au ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi.



Répondant à des questions sur les inondations fréquentes dans des villes, les embouteillages dus à la forte densité de construction, le ministre Nguyen Thanh Nghi a admis qu’outre le changement climatique, la planification qui ne répondait pas encore aux visions et ne s’adaptait pas encore aux conditions de développement, était l’une des raisons de ces phénomènes. Selon lui, dans les temps à venir, le ministère de la Construction se concentrera sur l'amélioration de la qualité des travaux de planification pour résoudre ces problèmes.



Concernant la dégradation des infrastructures de nombreux projets de logements et de zones urbaines, Nguyen Thanh Nghi a affirmé que son ministère continuerait d'examiner les réglementations pour élaborer des dispositions plus claires sur la responsabilité des investisseurs, la gestion des infrastructures urbaines, etc.-VNA