Hanoi (VNA) – Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung a affirmé vendredi 27 octobre devant l’Assemblée nationale le déploiement efficace des politiques de sécurité sociale ainsi qu’une reprise rapide de la chaîne d’approvisionnement en main-d’œuvre.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai lors de la 4e session de l’Assemblée nationale, le 28 octobre. Photo : VNA



Nous avons eu de nombreuses politiques et solutions pour prendre soin et soutenir la population, notamment les personnes âgées, les femmes accouchées et les enfants touchées par l’épidémie de Covid-19, a-t-il déclaré.

Plusieurs politiques de soutien sans précédent ont été décidées par le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement, a-t-il poursuivi, citant les résolution n°30 de l’Assemblée nationale, les résolutions n°68/NQ-CP et n°116/NQ-CP du gouvernement, et la décision n°08/2022/QĐ-TTg du Premier ministre.

Jusqu’à présent, 87.000 milliards de dôngs ont été dépensés pour soutenir plus de 56 millions de travailleurs et autres habitants bénéficiaires et plus de 730.000 employeurs touchés par l’épidémie, a-t-il fait savoir.

Cependant, le pays compte encore 2,4 millions de ménages pauvres et quasi-pauvres, soit plus de 9% des ménages selon le nouveau seuil national de pauvreté. La vie d’une partie de la population reste difficile, la couverture du filet de sécurité encore faible. Les institutions sociales et culturelles pour les travailleurs sont limitées.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung. Photo: VNA



Selon les chiffres de l’Office général des statistiques, le revenu moyen des employés au 3e trimestre de cette année a atteint 7,6 millions de dôngs par par personne et par mois, en hausse de 1,6 million de dôngs en glissement annuel. Il s’est élevé à plus de 8 millions de dông dans le secteur des services.

Jusqu’à présent, la population active du Vietnam a atteint 51,9 millions de personnes, soit une augmentation de 2,8 millions de personnes par rapport à la même période de l’an dernier. Le taux de participation au marché du travail s’est établi à 68,7% et celui de chômage à 2,28%.

Ces dernières années, l’enseignement professionnel a connu des changements plus positifs en termes d’échelle et de qualité, avec l’accent mis sur une formation de haute qualité. Les 625 écoles professionnelles dans les 63 localités ont organisé l’enseignement général pour plus de 400.000 élèves, a noté le ministre.

Dans les temps à venir, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continuera de conseiller au Bureau politique et au Secrétariat du Comité central du Parti de publier une directive sur le renforcement de la direction du Parti dans l’enseignement professionnel et la construction d’un marché du travail flexible, moderne, durable, développé, a-t-il encore indiqué. – VNA