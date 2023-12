Le vice-ministre Luong Tam Quang (gauche) et le vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique, Vilay Lakhamphong. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le 6 décembre, le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique, Vilay Lakhamphong, et s'est entretenu avec son homologue lao Kongthong Phongvichit.



Ces activités ont eu lieu à l’occasion de la visite de travail au Laos du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et de sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam.



Dans le contexte où le Laos assumera la présidence tournante de l'ASEAN en 2024, le vice-Premier ministre et ministre Vilay Lakhamphong a demandé au ministère vietnamien de la Sécurité publique de continuer à soutenir activement le Laos pour assurer la sécurité et la sûreté des activités et des événements politiques organisés dans son pays.



Il lui a également proposé d'accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets d'assistance au ministère lao de la Sécurité publique, espérant que les deux parties mettraient en œuvre efficacement le procès-verbal de coopération en matière de sécurité et de lutte contre les criminalités.



Auparavant, lors de l'entretien entre avec son homologue vietnamien, le vice-ministre Kongthong Phongvichit a demandé au ministère vietnamien de la Sécurité publique d'envoyer des experts pour organiser des formations sur la garantie de la sécurité et de l'ordre lors des événements politiques importants au Laos en 2024.



Le vice-ministre Luong Tam Quang a affirmé que le ministère vietnamien de la Sécurité publique fournirait un soutien maximal pour aider la partie lao à assurer la sécurité et la sûreté de l’Année de sa présidence de l'ASEAN en 2024. – VNA