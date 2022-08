Hanoi (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères a déclaré jeudi 25 août se mettre en rapport avec l’ambassade de Malaisie et demander à la partie malaisienne de traiter avec humanité les 42 pêcheurs vietnamiens arraisonnés et de créer des conditions permettant leur remise en liberté et leur rapatriement conformément aux relations amicales entre les deux pays.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

Selon les organes compétents et l’ambassade du Vietnam en Malaisie, le bateau de pêche vietnamien immatriculé QNa 95005 TS et 42 pêcheurs ont été arrêtés le 11 juin par les garde-côtes malaisiens, accusés de violation de la Loi malaisienne sur la pêche, a indiqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l’ambassade du Vietnam en Malaisie de prendre contact avec les autorités malaisiennes pour vérifier les faits et de demander de fournir un soutien aux pêcheurs, et en même temps, de visiter et d’encourager les pêcheurs, a-t-elle fait savoir à la presse.

Le 14 juillet, avec l’aide de l’ambassade du Vietnam en Malaisie, le propriétaire du QNa 95005 TS a rendu visite aux pêcheurs et a effectué des procédures pour rapatrier, avec l’autorisation de la Malaisie, cinq pêcheurs qui sont des citoyens d’âge mineure ou ont des maladies sous-jacentes.

L’ambassade du Vietnam en Malaisie continuera à suivre de près l’affaire, restera en contact régulier avec les pêcheurs ainsi qu’avec les autorités malaisiennes, mettra en œuvre les mesures de protection des citoyens et garantir leurs droits et intérêts légitimes, a ajouté la porte-parole.

Informant la presse du travail de protection des citoyens dans l’incendie au Bismark House Mill, au Royaume-Uni, la diplomate a fait savoir que la police britannique a retrouvé le quatrième corps et interpellé deux suspects dans le cadre d’une enquête sur cet incident.

Auparavant, le 4 août, la police du Grand Manchester avait officiellement annoncé l’identité de quatre Vietnamiens portés disparus dans l’incendie, à savoir Chu Van Cuong (39 ans), Nguyen Van Uoc (31 ans), Nguyen Van Duong (29 ans) et Le Thanh Nam (21 ans).

Nous avons adressé nos condoléances aux familles des victimes et nous nous engageons à aider aux procédures nécessaires à leur identification et à l’arrangement de leurs funérailles selon les souhaits des familles, a-t-elle dit.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé au Département consulaire, à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, de continuer à suivre de près l’affaire, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités compétentes des deux pays pour diligenter l’enquête, déterminer les causes de l’incident et assiter les familles des victimes, a-t-elle conclu. – VNA