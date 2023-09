Hanoi (VNA) – Le vice-ministère de l’Intérieur Vu Chiên Thang a demandé aux localités de renforcer la saisie de la situation, de découvrir à temps et de combattre résolument et d’éliminer toute organisation du mouvement religieux controversé “Église de Dieu Société de la mission mondiale” (WMSCOG) au Vietnam.

Photo fournie par le Comité des affaires religieuses de la ville de Hanoi. Photo: VNA



Ces derniers temps, les activités de la WMSCOG, fondée par un homme nommé Ahn Sahng-hong en République de Corée en 1964 et actuellement gérée par une femme nommée Jang Gil-ja, “Dieu la Mère”, continuent à se dérouler dans plusieurs localités du pays, en non-conformité avec les bonnes mœurs de la nation, suscitant des préoccupations et mécontentements au sein de la population et violant la Loi sur la croyance et la religion.Le vice-ministère Vu Chiên Thang a demandé aux comités populaires des provinces et villes sous l’autorité centrale de ne pas laisser la WMSCOG reconstituer des groupes ni créer de nouveaux points de ralliement, de ne pas accepter son enregistrement d’activités sous toutes les formes.Les comités populaires provinciaux et municipaux sont invités à sanctionner les infractions à la loi commises par cette association, et les organes et les unités, dans les domaines relevant de leur compétence en rapport direct avec la mise en œuvre appropriée de la Loi sur la croyance et la religion, à traiter rigoureusement les actes répréhensifs, y compris ceux commis dans le cyberespace.Le responsable a également exhorté les comités du Parti, au Front de la Patrie et aux admninistations à tous les niveaux à organiser l’information et la sensibilisation dans les mass medias et les organisations religieuses vietnamiennes aux politiques du Parti et aux réglementations de l’Etat sur la croyance et la religion. – VNA