Hanoï, 7 avril (VNA) - Le ministère de l'Information et des Communications procédera à une inspection de TikTok en mai pour garantir la conformité de la plateforme transfrontalière à la loi pendant son fonctionnement au Vietnam.Lors de sa conférence de presse le 6 avril à Hanoï, le ministère a rendu publiques les violations de TikTok, entré dans le pays en 2019.Selon Le Quang Tu Do, chef de l'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique de l'organisme, la plate-forme fournissait auparavant un contenu purement divertissant. Cependant, à partir de 2022, des contenus contre le Parti et l'État vietnamiens sont apparus, tandis que d'autres contenus nuisibles se sont fortement développés, affectant les enfants vietnamiens. "Le contenu sur TikTok crée une dépendance et stimule des tendances malveillantes", a-t-il déclaré.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Les violations de TikTok ont constitué un terreau fertile pour les fausses nouvelles, causant des dommages économiques et une instabilité sociale, a déclaré le responsable, ajoutant que la plate-forme a encouragé les jeunes à imiter et à suivre des tendances négatives et répréhensibles, déformant leur perception et leur mode de vie, sapant les valeurs culturelles de la nation.Compte tenu de ces problèmes, le ministère a déclaré qu'il exigera des entreprises fournissant des services transfrontaliers qu'elles soient responsables de la prévention et de la suppression des contenus et informations malfaisantes à la demande des autorités compétentes.- VNA