Plusieurs villages côtiers de Thua Thien-Hue ont été anéantis par l'érosion côtière. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le matin du 14 janvier, l'Institut de météorologie, d'hydrologie et du changement climatique (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) a présidé un atelier pour présenter un scénario de changement climatique et un rapport national d'évaluation du climat.



Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Le Cong Thanh, le scénario de changement climatique mis à jour en 2020 est basé sur les dernières annonces du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, en anglais : Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Il utilise également les données du Vietnam mises à jour jusqu'en 2020.



Le rapport national d'évaluation du climat vise à aider les gestionnaires et les citoyens à mieux comprendre les caractéristiques, l'état et l'étendue du changement climatique, y compris l'analyse des impacts du changement climatique sur le Vietnam dans le présent et dans l'avenir. Le rapport revoit également les efforts, les réalisations et les lacunes dans la réponse au changement climatique au Vietnam au cours des dernières années. Il s'agit du premier rapport national d'évaluation du climat, élaboré en 2018. Il sera mis à jour périodiquement.

Inondations sur la rue Nguyen Huu Canh, Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le scénario de changement climatique mis à jour en 2020 et le rapport national d'évaluation du climat sont des documents utiles pour les agences de gestion publique, les chercheurs et les localités d’intégrer la réponse au changement climatique dans les processus d’élaboration et de mise à jour de leurs stratégies, plans de développement socio-économique dans les temps à venir.



Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a élaboré et annoncé des scénarios de changement climatique et d'élévation du niveau de la mer en 2009, 2012 et 2016. -VNA