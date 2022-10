Une amende de 7,5 millions de dongs a été allouée à une personne pour avoir publié de fausses informations sur les réseaux sociaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Sécurité publique a déclaré punir sévèrement les personnes diffusant des informations inventées nuisibles à la sécurité économique, financière, monétaire et des investissements.

C’est ce qu’a déclaré le le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

Lors de ces derniers temps, les organes compétents ont décidé de poursuivre certaines affaires liées à des violations dans le domaine économique, dont celles survenues à la compagnie Viêt A, les groupes FLC, Tân Hoàng Minh et An Dong.

Profitant de cette occasion, des forces hostiles et acteurs malveillants ont publié et diffusé de nombreuses fausses nouvelles dans le but de semer la confusion dans l'opinion publique, de provoquer des troubles et l'insécurité, de nuire aux intérêts et activités normales des personnes, des investisseurs et des entreprises, a constaté To An Xo, citant par exemple l’information selon laquelle le ministère de la Sécurité publique continuerait à procéder au traitement de grandes sociétés économiques.

Le ministère de la Sécurité publique affirme qu'il s'agit d’une fausse information, a déclaré le général To An Xo, avant de recommander aux gens de ne pas écouter, ni d’aider à propager des informations non vérifiées, et de recevoir des informations officielles des organes compétents. -VNA