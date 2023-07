Hanoi (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a mis en garde lundi 10 juillet contre trois principales catégories d’escroquerie continuellement en évolution, complexes et difficiles à démanteler, dans le cyberespace vietnamien.

Pour éviter d’être victime d’une escroquerie, il est essentiel d’être vigilant et prudent. Photo: VietnamPlus



La contrefaçon de marque, l’usurpation de compte et d’autres escroqueries ciblent les personnes âgées, les enfants, les étudiants et les jeunes, les ouvriers et les autres travailleurs, les employés de bureau, a-t-il averti.

Les escroqueries se présentent sous 24 formes diverses, et leur principal objectif est d’escroquer les victimes qui ne se doutent de rien en leur soutirant de l’argent qu’elles ont durement gagné ou des informations personnelles. Les auteurs de ces escroqueries utilisent diverses techniques pour attirer leurs victimes dans leur piège.

Les éléments d’une escroquerie comprennent la tromperie, la manipulation et l’exploitation. Les auteurs de ces escroqueries utilisent souvent la peur, la cupidité ou l’urgence pour inciter leurs victimes à agir rapidement sans réfléchir. Ils utilisent également des techniques d’ingénierie sociale pour amener leurs victimes à leur faire confiance.

Selon l’Autorité de la sécurité de l’information (AIS) relevant du ministère de l’Information et de la Communication, au cours des six premiers mois de 2023, le nombre d’escroqueries a augmenté de 64,78% par rapport à la même période de l’an dernier, de 37,82% par rapport aux six derniers mois de 2022.

Les cyberattaques ont tendance à se concentrer principalement sur les personnes plutôt que sur les machines et les appareils, a fait remarquer le ministère de la Sécurité publique, notant que la perception des utilisateurs est l’une des principales causes de cette situation.

Pour éviter d’être victime d’une escroquerie, il est essentiel d’être vigilant et prudent. Le ministère de la Sécurité publique et l’Administration de la sécurité de l’information ont recommandé trois compétences de base pour assurer la sécurité des informations personnelles.

Tout d’abord, les gens auraient intérêt à limiter le partage de leurs informations personnelles en ligne, sauf s’il est certain qu’elles sont utilisées de manière contrôlée et à ne pas donner les informations personnelles à quelqu’un en qui ils n’ont pas confiance.

Ils devraient utiliser des mots de passe sécurisés, les modifier régulièrement pour protéger leurs comptes et ne pas utiliser le même mot de passe pour pour avoir accès à tous leurs comptes. Chaque mot de passe doit comporter plus de 8 caractères et posséder des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Dernier point mais non le moindre, les gens devraient se renseigner de leur propre initiative sur les méthodes de sécurisation de l’information, les dernières nouvelles sur les menaces de sécurité et utiliser des outils de sécurité tels qu’un logiciel antivirus pour naviguer en toute sécurité sur Internet et pour protéger leurs comptes. – VNA