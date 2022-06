Hanoi (VNA) - Les agences compétentes ont engagé des poursuites pénales contre 10 personnes pour "versement et réception des pots-de-vin" concernant l’affaire au département consulaire du ministère des Affaires étrangères et impliquant des dizaines de milliards de dôngs et des centaines de milliers de dollars, a-t-on appris jeudi 30 juin d’une conférence de presse.

Le chef de cabinet et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Tô Ân Xô lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Selon l’Agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique, l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.

Fin janvier, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi Nguyên Thi Huong Lan, cheffe du département consulaire ; Do Hoàng Tung, chef adjoint du département ; Lê Tuân Anh, chef du bureau du département ; et Luu Tuân Dung, chef adjoint du bureau de protection des citoyens du département, pour "réception des pots-de-vin".

Le 25 mars, le ministère a poursuivi et arrêté Hoàng Diêu Mo, directrice générale d’An Binh Commercial, Tourism and Aviation Services Co., Ltd pour "versement des pots-de-vin ".

Tô Anh Dung, vice-ministre des Affaires étrangères ; Pham Trung Kiên, membre du personnel du département de l’équipement et des projets médicaux du ministère de la Santé ; et Vu Anh Tuân, un ancien officiel du département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique, ont également été poursuivis et arrêtés le 14 avril.

Lors de la conférence de presse, le général de brigade Nguyên Van Thanh, directeur adjoint du département de police d’enquête sur la corruption, la contrebande et les crimes économiques (C03) relevant du ministère de la Sécurité publique, a précisé que les informations sur le suicide en prison de Nguyên Thanh Long et de Nguyên Quang Tuân n’est pas exacte.

L’ancien ministre de la Santé Nguyên Thanh Long a été poursuivi et arrêté pour " abus de pouvoir et de fonction dans l’exercice d’une mission publique" dans le cadre d’une affaire de surfacturation des kits de test du Covid-19 chez Viêt A Technologies JSC.

L’ancien directeur de l’hôpital Bach Mai Nguyên Quang Tuân a été arrêté pour complément d’enquête sur son rôle dans une affaire de surfacturation des équipements médicaux. – VNA